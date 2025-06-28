Автор: Лейла Таривердиева

Схватка правительства Армении с церковью перешла на новую ступень. В пятницу в резиденциях католикоса в Эчмиадзине начались обыски. Никто еще месяц назад не мог подумать, что такое возможно. Сказал бы кто-то об этом Гарегину, он бы долго смеялся, держась за животик. Ведь ААЦ всегда считалась неприкосновенной. Что бы не происходило в ее стенах, какие бы черные дела и планы не строились, она была неприкасаема.

Но оказалось, что неприкосновенных нет. События набирают обороты и становятся все интереснее и интереснее. По всему видно, что Пашинян решил идти до конца. В противостоянии с церковью он уже прошел точку невозврата, и теперь отступать некуда.

В Москве тоже, наконец, отреагировали на происходящее в Ереване. До сих пор российские чиновники не давали заметных негативных оценок, усердствовали только телеканалы, оставшиеся после задержания в Ереване Самвела Карапетяна без спонсора.

После первых же словесных схваток Пашиняна с ААЦ и ареста Карапетяна в российском медиа-пространстве поднялся страшный шум. Если точнее, шум подняли небезызвестные Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Последняя особенно усердствует, выплевывая в соцсети жгучую ненависть и предупреждая армян, что вот придут злые турки и заберут их жен в гаремы. Ну что тут сказать...

Эти персоны пострадали от ареста Карапетяна даже больше, чем сам Карапетян. Хорошо известно, что хозяин "Ташира" скупал российские СМИ и финансировал пропаганду в российском эфире. В прежние годы на деньги Карапетяна российские медиа поливали грязью Азербайджан днем и ночью. Затем началось побивание камнями Пашиняна. Диаспора, с которой у армянского премьера не лучшие отношения, не скупилась. Но в последнее время как-то ослабли и наезды на Пашиняна. Пока тот сам не заговорил о внешнем вмешательстве и гибридных атаках, уже не намеками, а адресно.

Заявив о "руке Москвы" в деле Зрбазана, Никол Пашинян вызвал реакцию уже на официальном уровне. Как пишут российские СМИ, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова назвала обвинения в адрес Москвы очередным недружественным актом со стороны Никола Пашиняна. Она также выразила обеспокоенность ухудшением обстановки в стране и завило о недопустимости втягивания церкви в политику путем манипуляций.

Госпожа Лантратова, видимо, не знает, что армянская церковь всегда находилась в политике и, более того, политику и идеологию армянства определяла и формировала всегда именно она. Армянских террористов, националистов, сепаратистов благословляла ААЦ.

Пашинян хочет изменить эту ситуацию. Пока что задача кажется почти что невыполнимой. ААЦ это колосс, очень крепко держащий армянский народ за горло. Но не благостью, а ненавистью. Армянская церковь это источник самого темного, что есть в армянском национализме..И Эчмиадзин просто так не сдаст позиции. Он будет сопротивляться, причем, теми методами, которыми обучал свою паству - сея ненависть и террор.

И все же, несмотря на яростное сопротивление, Пашиняну что-то да удается. Судя по растерянному лицу Ктрича Нерсесяна, известного армянам как Гарегин второй, он не ожидал подобного напора со стороны властей. Вряд ли он ожидал также, что правоохранители не станут благоговейно опускать глаза перед дяденьками в рясах, а окажут им противодействие, когда толпа священников пойдет на полицейских. В противостоянии в Эчмиадзине правоохранители сумели устоять. Архиепископ Аджапахян, за которым пришла полиция, весь день где-то прятался, однако, согласно последней информации, его все-таки задержали и отправили под следствие, чтобы архиепископу Зрбазану, то есть Баграту Галстаняну не было скучно одному. Армянские СМИ пишут, что оппозиция собирается выдвинуть Аджапахяна кандидатом в премьер-министры. Интересно, как пережил эту новость Зрбазан, которого реваншисты ранее прочили на этот пост. Похоже, у реваншистов появился новый любимчик. Впрочем, согласно Телеграмм-каналам, свежезадержанный архиепископ уже отказался быть премьером, и у Галстаняна снова появились "шансы"..

Армянское политическое поле это настоящий цирк. Но факт столкновения церкви и полиции интересен сам по себе. Фактически, впервые в своей истории ААЦ столкнулась с подобным "неуважением".

В последнее время стало складываться впечатление, что Пашиняну удалось сгладить последствия своего антироссийского поведения и убедить державу, что она может вернуться в Армению и при действующей власти. С этими изменениями наблюдатели связывают резкое обострение Пашиняном отношений с церковью и начавшееся жесткое давление на оппозицию. И церковь, и оппозицию он до сих пор подвергал лишь словесной обструкции, не решаясь на практические шаги. Однако после поездки в Москву 9 мая у него словно развязались руки. И, конечно, все обратили внимание, насколько возросла уверенность в действиях армянского премьера после визита в Турцию.

И вообще, ничего нового не происходит. Армения никогда не была самостоятельна в политических шагах, инструкции всегда получались из вне. И самое печальное, что во всех этих пертурбациях мнение армянского общества никто во внимание никогда не принимал.

А правда, что думают обо всем происходящем сегодня простые граждане Армении? Во всяком случае, нет признаков того, что действия властей вызывают большое недовольство. Даже когда Пашинян покусился на святая святых, то есть на церковь, общество не взорвалось. Толпы граждан не бросились на защиту архиепископов, и тут уж самое время задуматься о своем будущем Ктричу Нерсесяну. Как можно судить по видео-кадрам, помимо священников ворота в резиденцию Гарегина защищала лишь небольшая кучка людей. Журналистов на месте событий было больше, чем представителей протестующей паствы.

Одним словом, будем наблюдать.