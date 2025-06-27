Полиция Армении применила силу против священников

Полиция Армении применила силу против священников и их сторонников на территории резиденции главы Армянской церкви.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.