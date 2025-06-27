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Полиция Армении применила силу против священников - ВИДЕО

Полиция Армении применила силу против священников и их сторонников на территории резиденции главы Армянской церкви. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.