https://news.day.az/world/1763817.html Полиция Армении применила силу против священников - ВИДЕО Полиция Армении применила силу против священников и их сторонников на территории резиденции главы Армянской церкви. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.
Полиция Армении применила силу против священников - ВИДЕО
Полиция Армении применила силу против священников и их сторонников на территории резиденции главы Армянской церкви.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.
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