СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что кто-то из правоохранителей интересовался здесь ли архиепископ Микаэл Аджапахян. В эти минуты священники собрались во дворе резиденции на собрание духовенства.

Ранее мы сообщали, что в Армении провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна. Есть сообщения о его задержании.

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