https://news.day.az/world/1763786.html Обыски в резиденции Католикоса Гарегина II - ФОТО - ВИДЕО СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Ранее мы сообщали, что в Армении провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна. Есть даже сообщения о его задержании.
Обыски в резиденции Католикоса Гарегина II - ФОТО - ВИДЕО
СНБ Армении проводит обыски в резиденции Католикоса Гарегина II.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что кто-то из правоохранителей интересовался здесь ли архиепископ Микаэл Аджапахян. В эти минуты священники собрались во дворе резиденции на собрание духовенства.
Ранее мы сообщали, что в Армении провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна. Есть сообщения о его задержании.
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