В Армении провели обыски в доме еще одного архиепископа
Утром около 30 человек в масках вошли и провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Мигран Погосян.
Ранее сообщалось, что в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное производство.
"17 июня 2025 года было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя)", - сообщили в Генпрокуратуре Армении.
Ранее мы сообщали, что в Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну.
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