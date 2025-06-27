В Армении провели обыски в доме еще одного архиепископа

Утром около 30 человек в масках вошли и провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Мигран Погосян.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное производство.

"17 июня 2025 года было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя)", - сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Ранее мы сообщали, что в Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну.