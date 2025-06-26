https://news.day.az/world/1763562.html В Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.
В Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну
Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в списке задержанных - руководитель движения, архиепископ Баграт Галстанян, полковник Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, бизнесмен Тигран Галстян и ряд других лиц. Среди них как минимум одна женщина - Лидия Манташян.
Кроме того, решение об аресте задержанного Тиграна Галстаняна будет оглашено 26 июня в 11:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре