В Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну

Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в списке задержанных - руководитель движения, архиепископ Баграт Галстанян, полковник Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, бизнесмен Тигран Галстян и ряд других лиц. Среди них как минимум одна женщина - Лидия Манташян.

Кроме того, решение об аресте задержанного Тиграна Галстаняна будет оглашено 26 июня в 11:00.