Удастся ли Пашиняну окончательно сломать реваншистов?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении начались интересные процессы. Действующая власть, похоже, решила всерьез взяться за реваншистскую оппозицию. Эти процессы, конечно же, не могут не привлекать внимание соседей, в первую очередь Азербайджана, потому что от их исхода будет многое зависеть не только для самой Армении, но и для региона.

В конце мая небезызвестный архиепископ Вазген Галстанян (он же Баграт Галстанян, он же Зрбазан) выступил перед журналистами и всенародно объявил, что "мы уже несколько месяцев готовим людей к уличной борьбе".

Предводитель недовольных масс сам, своим языком поведал, что радикальная оппозиция уже 3-4 месяца проводит организационные работы по всей территории Армении. "Мы проделали огромную работу по подготовке людей к уличной борьбе, гражданскому неповиновению, и я более, чем уверен, что мы поставим точку. Есть несколько обстоятельств. После них об этом будет объявлено. Выборы в 2026 году должны быть проведены без ГД", - загадочно сообщил Галстанян.

То, что Зрбазан высказался достаточно туманно и намеками, не изменило главного смысла его высказываний - так называемое боевое крыло оппозиции готовит государственный переворот. Считая Никола Пашиняна несерьезным противником, оппозиция не посчитала нужным скрывать свои намерения, не ожидая от него никаких жестких действий. Ведь реваншистская пропаганда очень старалась, работая над общественным мнением, и считает, что ей удалось создать в глазах народа образ эдакого клоуна, пляшущего под чужую дудку, да еще не имеющего свидетельства о браке в нарушение всех "традиционных ценностей". Никола Пашиняна и его команду, состоящую из неопытных лиц, пришедших на высокие посты с уличных митингов, не принимали всерьез и считали, что "Гражданский договор" станет легкой добычей.

Оглашение плана госпереворота также преследовало цель оповестить о нем как можно больше людей. Реваншистская оппозиция уверена, что на самом деле большинство граждан Армении ненавидят Пашиняна, и, услышав, что монах Зрбазан собирает "войско", они примчатся в Ереван со всех концов страны. Такая самоуверенность год назад уже сыграла с Галстаняном злую шутку. Когда он в мае прошлого года босиком отправился от границы с Азербайджаном в Ереван свергать Пашиняна, наблюдающий из-за кулис идеолог госпереворота Роберт Кочарян ожидал, что по ходу к нему будут присоединяться тысячи людей. Присоединились же к Пашиняну в 2018 году сотни тысяч, почему бы не попробовать и Зрбазану ту же методику? Но Зрбазан дополз до столицы в сопровождении лишь небольшой кучки людей. Организуя этот "крестный ход", оппозиция забыла о своем поражении в сентябре 2021 года, когда партия проигравшего войну Пашиняна получила большинство на парламентских выборах, а Кочарян с треском провалился.

Здравомыслящий политик должен был бы задуматься и изменить тактику. Потому что, если народ не против поражения в войне и потери чужих территорий, камнем висевших на шее Армении четверть века, то сдвинуть его с места другими лозунгами будет еще сложнее.

Итак, после прошлогоднего провала реваншисты, предводителем которых был выбран архиепископ Галстанян, на время исчезли из поля зрения и отправились с "учением" по регионам страны, где начали формировать ударные группы. На ереванцев надежды больше не было.

Чтобы еще более поджечь ситуацию, Зрбазан по поручению идеологов и Гарегина второго спровоцировал Пашиняна на разборку с церковью. Расчет оправдался - Пашинян ответил на обвинения в "сожительстве" в присущей ему манере - и пошло-поехало. Премьер-министр Армении и без того не ладил с ААЦ, поэтому война между Пашиняном и церковью очень гармонично перешла в горячую фазу. Если армянский народ не восстал после проигранной войны, он должен восстать в ответ на поругание своей церкви. Так рассуждали Роберт Кочарян и его банда.

Но все опять пошло не так - народ не восстал. Пришлось призывать на помощь "тяжелую артиллерию" в лице российского миллиардера Самвела Карапетяна. В свое время эта роль отводилась Рубену Варданяну, который ее провалил. Однако и Карапетяну не дали доиграть ее до конца. Сегодня он сидит в ереванском СИЗО и по примеру Варданяна пишет из-за решетки послания, рассказывая, как много он сделал для Армении.

Складывается очень примечательная картина - один под судом в Азербайджане, другой под следствием в Армении. Два крупнейших предпринимателя-армянина России. И "вторая родина" даже не думает биться за их освобождение, чего в реваншистских кругах тоже не ожидали. Там были уверены, что Москва чуть ли не отправит армию освобождать если не Варданяна, то хотя бы Карапетяна. Вместо этого, если верить слухам, готовятся проверки на объектах "Ташира" в России. Поговаривают, что Пашинян получил добро от Москвы на арест такой фигуры, как Самвел Карапетян. Правда это или нет, знает только сам Пашинян, но безразличие российской стороны что-то да значит.

Более того, перед началом активных действий против террористов, Никол Пашинян побывал в Турции и встретился с Президентом Эрдоганом. Пророссийская оппозиция, по понятным причинам не посмевшая обвинить Пашиняна в сговоре с Москвой, немедленно накинулась на премьер-министра, обвинив его в работе на Баку и Анкару. Очень смешно было читать предположения, что Самвел Карапетян арестован по указанию из Азербайджана. Ожидаем, что разоблачение террористической группировки тоже запишут на наш счет. В армянских пабликах уже пишут, что аресты это подарок Пашиняна Баку к Дню Вооруженных сил. Это реально очень смешно.

Армянская реваншистская оппозиция и ее террористические банды боятся признаться себе в том, что после 44-дневной войны в сознании армянского общества произошли перемены. Реваншисты так увлечены собой, что не замечают укрепления Пашиняном своих позиций. Он настолько крепко стоит на ногах, что рискнул поставить под сомнение пресловутый "геноцид" и выйти на поединок с церковью, и это не закончилось самосудом возмущенных масс. Реваншисты ошибались, думая, что Пашиняна и Ко можно брать голыми руками. Он параллельно с ними готовился к их часу "Х" и встретил его во всеоружии. С доказательствами наличия у террористов антигосударственных замыслов, в том числе аудиозаписями их переговоров, в которых они называют народ "скотом" и хвастают наличием у Зрбазана "технологий подъема на ноги скотского народа и ослов".

"Этот процесс войдет в историю как неудавшийся госпереворот мерзавцев", - заявил Никол Пашинян, ознакомившись с планом госпереворота, полученным от некоего источника в оппозиции.

"Когда Католикос является святотатцем, архиепископ является террористом. Ктричу Нерсисяну, благословляющему так называемое "Священное движение", нечего сказать? Архиепископам, поддерживающим террористов, скрывающихся под рясой, нечего сказать? Святотатственный католикос и его террористические архиепископы представляют угрозу национальной безопасности", - заявил журналистам заместитель руководителя аппарата премьер-министра РА Тарон Чахоян.

В заявлении Следственного комитета Армении сообщается, что движение "Священная борьба" накупило различного оборудования и средств, необходимых для осуществления терактов. Начали формироваться многочисленные ударные группы из бывших военных и полицейских. Судя по материалам дела, поставлено у террористов все было с большой серьезностью. Группировки должны были в час "х" создать обстановку хаоса и неуправляемости по стране, пока определенные деятели будут в Ереване свергать Пашиняна. С этой целью планировались теракты, обстрелы, желательно с массовой гибелью людей, отключение электроэнергии, поджоги общественных объектов, блокировка улиц и дорог и так далее.

План был расписан со всеми подробностями. И откреститься от него у архиепископа Галстаняна не получится, потому что он сам уже во всем признался, бравируя перед журналистами. Он не сможет сказать, что ничего не знал.

Реваншисты очень надеялись на помощь извне против Пашиняна, но не учли реальную геополитику. Результат - налицо. Самвел Карапетян, приехавший расчищать путь для Кочаряна и поднимать армян на защиту католикоса Гарегина, оказался за решеткой. Поп-мошенник Зрбазан, в миру Вазген Галстанян отправился туда же с огромным грузом уголовной ответственности, в которой уже сам же признался. Компанию ему составит ряд других оппозиционных деятелей. В квартирах дашнаков проводятся обыски. Вся реваншистская шушера замерла в ожидании своей очереди. Все, кто наивно полагал, что Пашинян будет заморачиваться на обманке вроде импичмента, в то время как оппозиция будет готовить террористические атаки на власти.

Армянский премьер оказался не так прост, как хотелось бы думать реваншистам. Во внешней политике он еще младшеклассник, ему учиться и учиться, но во внутренней политике противникам его переиграть оказалось не просто.

Несмотря на серьезные проколы в отношениях с соседями, нынешнее правительство Армении имеет потенциал для исправления ошибок. Если Пашиняну удастся убрать с дороги мешавшие позитивным шагам силы, возможно, он сможет превратить Армению в нормального члена международного сообщества. Мы, как ближайшие соседи этой страны, ей этого желаем, потому что без этого не будет прочного мира.