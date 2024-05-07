Убить «словом божьим» – последняя надежда реваншистов

Автор: Лейла Таривердиева

С началом протестов в Армении даже те, кто никогда не слышал о фильме "Мимино", уже его посмотрели. Во всяком случае, с фрагментами с участием песика по кличке Зарбазан (в переводе с грузинского "пушка") уж точно теперь знакомо большинство. А подтолкнул к этому провокатор от армянской церкви, отзывающийся на кличку Србазан, который несколько недель мутил воду на границе с Азербайджаном, а теперь возглавляет поход на Ереван.

На самом деле Србазан - это не фамилия. В армянском языке это слово означает "святейший" и прибавляется к имени патриархов в православии. Насколько армянская церковь может относить себя к православию, вопрос очень спорный, но сейчас речь не об этом. Кличку Србазан носил бывший представитель ААЦ в Карабахе времен оккупации Паргев, носит ее и епископ Тавуша Баграт. Как-то так получается, что в роли святейших предстоятелей армянской церкви выступают провокаторы и негодяи. Святейший Паргев, многие годы поддерживавший пещерную ненависть к азербайджанцам среди карабахских армян, сейчас успешно отдыхает в Штатах, куда сбежал якобы на лечение после 44-дневной войны, оставив свою дезориентированную паству без "божественной" поддержки. Какой же пастырь бросает паству в трудный для нее момент?

Многим кажется, что причиной происходящего сейчас в Армении являются четыре азербайджанских села, которые Никол Пашинян вернул Азербайджану. Но на самом деле происходящие процессы имеют больше слоев залегания и корни их уходят куда глубже. Правомерное решение вернуть села это только повод. Оппозиции не удалось поднять общественность против премьер-министра на волне разгрома 2020 года, потому что большая часть общества понимала, что в случае свержения Никола новая власть могла начать новую войну, а этого никто не хотел. Сейчас ситуация менее угрожающая и, даже можно сказать, с точки зрения внешних угроз безобидная. Все, что угрожает армянскому народу, - это церковь, желающий вернуться к власти карабахский клан и засевший в умах реваншизм.

Оппозиция во главе с церковью решила идти на Ереван. Эту идею подбросил Србазану Роберт Кочарян. Почему бы не свергнуть Никола Пашиняна тем же путем, каким он сам смел карабахский клан? Даже маршрут был выбран аналогичный.

Организаторы этого безобразия, видимо, считают, что нашли оригинальный пропагандистский ход. Но все это выглядит глупо и больше напоминает пародию на пашиняновский "мой шаг" 2018 года. Съемки с дронов показывают, что Србазан и сотоварищи напрасно затеяли то, что не могут обеспечить практически. По трассе ползет небольшая кучка народу, за ней выстроилась автомобильная пробка. Стоящие в пробке автомобили организаторы шествия выдают за участников акции. Просто сто человек идут, а сто тысяч - едут. Ага, вот оно в чем дело. Если верить соцсетям, к Србазану уже присоединились Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Плечом к плечу с ним шествуют террорист АСАЛА Амбик Сасунян, бывший настоятель ряда армянизированных храмов Карабаха Тер-Осаннес Овавннисян и прочие асоциальные элементы.

В Армении любят против чего-нибудь протестовать, перекрывать дороги, таскать туда-сюда мусорные баки. Но в этот раз впервые беспорядки возглавляет церковь. Точнее, она впервые делает это открыто. С прежними властями Армении у ААЦ были прекрасные отношения, карабахский клан и церковь понимали друг друга с полуслова. Армянский сепаратизм, как и армянский терроризм выращивались в темных кельях Эчмиадзина. Последний чувствовал себя полным хозяином Армении, диктовал и направлял. По сути, ААЦ - это преступная организация, даже в советские годы руководившая Арменией и диаспорой. Угроза такому всевластию возникла после прихода Никола Пашиняна, который никогда не проявлял трепета перед искусственной святостью церкви. Тот факт, что премьер не венчался со своей супругой в церкви, долгое время был темой для возмущенных "ахов" и "охов". Пашинян начал отодвигать церковь от власти, даже пытался инициировать смещение Гарегина, и сегодня ААЦ не может дотянуться до многого, что прежде само шло ей в руки. А в новогоднюю ночь премьер-министр запретил Гарегину выходить в эфир с традиционным поздравлением. В 2024 год впервые армянское общество вступило без увещеваний католикоса. И ААЦ этого Пашиняну, конечно же, не простила.

Србазаны ведут армян на Ереван. Ведут фактически в никуда. В руках у србазанов не хоругви и кадило, а флаги. Сам святейший Баграт, получивший благословение на этот поход от Кочаряна и католикоса, несет в руках флаг карабахских сепаратистов. Гордо держит его над головой. И глядя на эту сцену, невольно вспоминается сцена из знаменитой комедии, где Миронов шествует по воде, гордо держа в руках палку с надетыми на нее трусами Папанова. То, что несет на палке представитель террористической армянской церкви, ничем не отличается от мокрых подштанников мошенника Лелика. Аналогия такая же яркая, как и в случае с песиком Зарбазаном.

Вообще, вся нынешняя затея оппозиции - это шоу, призванное выпятить какие-то конкретные фигуры. Правда, выпятить их хотя не в комическом свете. То, что Србазан поехал за инструкциями к Кочаряну, говорит о том, что карабахский клан решил выйти из тени. Но своими силами оппозиция сделать что-либо не способна. Она пыталась несколько раз поднять народ, и каждый раз терпела неудачу. Для реваншистов было ударом, когда после 44-дневной войны армяне вместо того, чтобы разорвать Пашиняна, проголосовали за него на выборах. После такого поражения оппозиции пришлось уйти в тень. Ничего не вышло и когда в Ереван хлынули добровольные релоканты из Карабаха. Эта масса для того и перемещалась в Армению, чтобы стать ударной силой против властей страны. А все вышло опять не по плану. Даже релоканты не захотели признать лидерство Кочаряна и Саргсяна. По признанию того же Србазана, жители приграничных сел, которых ожидают проблемы после завершения делимитации, с трудом проявляли активность против идущих работ. Не местные жители, а прибывшие группы оппозиционеров и экстремистов создавали видимость бурных протестов. Села возвращены Азербайджану на законных основаниях. Да, пользоваться чужими территориями было приятно, но за незаконное пользование всегда приходится чем-то расплачиваться.

И тогда из широких штанин было вытащено... нет, не то, что вы подумали, а церковь. По большому счету, то, что нынешние беспорядки возглавила ААЦ, говорит о том, что у оппозиции нет больше никаких средств поднять общество против правительства Пашиняна. Церковь - это последнее средство. Как известно, церковь для армянства является нацияобразующим центром. Она всегда генерировала идейную подпитку для сохранения целостности армянской нации. И на этот раз у реваншистов надежда только на србазанов, которые поведут людей на Ереван. Пока что этот замысел плохо срабатывает. Никакой массовости не наблюдается, за шесть лет безграничное влияние ААЦ на умы значительно ослабло, и большинство не видит в клоуне Баграте духовного лидера, ведущего к свету в конце тоннеля. До Еревана путь длинный. Узнаваемые лица вроде Кочаряна и Саргсяна временами будут подкатывать на своих авто, фоткаться с Србазаном и уезжать обратно. Так же пиарился Рубен Варданян во время акций в Карабахе - приехал, сфоткался и укатил, оставив замерзающим на дороге людям лишь приятные воспоминания.

Вряд ли происходящее представляет какую-то реальную угрозу для официальных властей. Зрбазан, возможно, дойдет до столицы с толпой позади и встретит там полицию и спецназ. "Словом божьим" справиться с этим не удастся. Вряд ли Пашинян вообще рассматривает какую-либо вероятность отказаться от власти. И вряд ли армянское общество всерьез рассматривает варианты заставить его это сделать.

Ждать осталось не так уж долго. Србазан обещал прогнать Пашиняна совсем скоро, уже 9 мая. Что ж, с нетерпением ждем конца представления.