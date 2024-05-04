Дешевый фарс армянской оппозиции

Автор: Байрам Эльшадов

Очередной провал армянской оппозиции. Настроенное против армянских властей движение "Тавуш во имя Родины" объявило сегодня о шествии из села Киранц в Ереван, которое возглавил архиепископ Баграт Србазан. Тот самый представитель армянской апостольской церкви, который недавно провел встречи в Ереване, в том числе с Католикосом Всех Армян Гарегином II и ярым противником Пашиняна Робертом Кочаряном.

Организаторы ожидали ажиотажа и выхода на улицы десятков или даже сотен тысяч людей. Однако задумка обернулась полным крахом, поскольку на деле полицейских на улице оказалось больше чем протестующих. Очевидно, что ставка на пиар архиепископа Србазана со стороны оппозиции не сработала.

А ведь планировалось-то как помпезно. Хотели пойти по стопам Никол Воваевича, который так же начал свое шествие в мае 2018 года и в итоге стал премьер-министром Армении. Но, как говорится, повторение истории превращается в дешевый фарс.

Судя по кадрам, количество желающих дойти пешком до Еревана не так много, хотя священнослужители ААЦ играли активную роль катализатора этого народного возмущения. ААЦ открыто стала оппозиционной партией в противовес традиционной оппозиции, которую уже никто не поддерживает. Как бы эта оппозиционность не стоила бы ААЦ дорого. Ведь паства может разбежаться, так как никто не хочет воевать больше, поскольку проект "миацум" закрыт. Если так пойдет, то скоро резко увеличится количество католиков армян из конкурирующей армянской католической церкви, которая всегда подвергалась гонениям в Армении под влиянием ААЦ.