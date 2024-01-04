Пашинян и ААЦ расходятся насовсем?

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян запретил католикосу Гарегиону обращаться к армянству из телевизора в новогоднюю ночь. 2024 год армяне встретили без традиционных увещеваний и назиданий главного священника. Здоровая часть общества отнеслась к этому с пониманием. Нездоровое же меньшинство было возмущено, уверенное, что если католикосу не дали слово, значит, новый год как бы и не наступил.

Отношения Пашиняна с церковью всегда были не самыми лучшими. Как несколько "неправильный" армянин этот политик и будучи в оппозиции не дружил с этой братией, а, став премьером, начал зажимать привыкшую ко вседозволенности ААЦ. Как известно, церковь является у армян нацияобразующим фактором, и выталкивание ее с пьедестала, по мнению экспертов, может привести у этого народа к кризису национальной идеи и разрушению монолита армянства. Пашиняна это не останавливает. Так же хорошо известны его представления о национальной идее, и постулаты Эчмиадзина в них явно не входят. Придя к власти, он попытался сбросить с трона Гарегина II, санкционировав кампанию под лозунгом "Новая Армения - новый патриарх". Эчмиадзин устоял, но премьеру этого не забыл. Через месяц после окончания 44-дневной войны ААЦ присоединилась к призыву оппозиции об отставке Пашиняна как пораженца и "предателя".

В минувшем году отношения еще более обострились после заявления Пашиняна о том, что "если у церкви нехорошие отношения с правительством, значит, у нее нехорошие отношения с Богом". Премьер предложил ААЦ, если уж так неймется, официально вступить в политическую борьбу вместо того, чтобы вести ее подковерно, пользуясь своим традиционным влиянием на общество. А после того, как из школьной программы наконец-то был исключен уродующий сознание молодого поколения предмет "Историю Армянской церкви", отношения испортились окончательно.

ААЦ от своей нацияобразующей функции отказываться не собирается, и наиболее действенным оружием против правительства Пашиняна тут может быть реваншизм. Игра на реваншистских настроениях в армянской обществе может дать Эчмиадзину фору с борьбе против Пашиняна. Признав публично территориальную целостность Азербайджана, премьер Армении сделал неоценимый подарок церкви, которая поспешила ухватиться за этот факт. В мае Эчмиадзин выступил с заявлением, призвав власти "отказаться от пораженческого мышления и не принимать самостоятельных решений, связанных с общенациональными вопросами". А вот самое интересное: ""Мы обращаемся ко всему нашему народу и национальным структурам трезво оценить создавшуюся в этот судьбоносный момент сложную ситуацию, оставаться стойкими и сплоченными в преследовании наших общенациональных интересов, реализации права "арцаха" на самоопределение. В этом вопросе мы видим необходимым решительное волеизъявление нашего народа".

Этим заявлением ААЦ фактически призвала народ к бунту против Пащиняна и объявила последнему войну. Открытые призывы церкви к реваншу перестали быть редкостью. После заявления Пашиняна о территориальной целостности Азербайджана, базирующийся в Бейруте католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал армянский народ объединиться для поддержки сепаратистов, а Ереван - отказаться от нормализации с Турцией и Азербайджаном. Вся духовная братия была поднята на ноги по всему миру. Лидеры армянских апостольских, католических и евангелических общин США совместно обратились к президенту Байдену со слезливым предупреждением о том, что нахождение христиан Карабаха в составе Азербайджана является "смертным приговором для армян этой священной земли".

В конце декабря дискуссии в обществе вызвало заявление главы тавушской епархии Баграта Галстаняна, который гордо назвал себя реваншистом. Этот деятель призвал армян к "справедливому" возмездию и мести, а тех, кто с этим не согласен, назвал ренегатами и предателями.

Собственно, ничего удивительного в этих заявлениях нет. Церковь стоит у истоков армянского национализма и армянского нацизма. Именно церковь является автором безумных исторических фантазий, в архивах Эчмиадзина фальсифицировалась и переписывалась история региона. Благодаря этим безумным фантазиям сегодня армяне, обосновавшиеся в Иерусалиме, сегодня кричат о своих особых правах как "основателей" на этот город и своем якобы 16-вековом присутствие на Святой земле. Эти фантазии не остаются только на бумаге, они являются призывом к действию, программой, по которой зомбируется сознание целого народа. Когда армяне говорят, что являются первохристианами и основателями Иерусалима, к этому не стоит относиться с юмором. Это не просто бред пациента психолечебницы, это руководство к действию. Столкновения в Иерусалиме в последние недели в прошлого года это хорошо иллюстрируют.

По большому счету, все, что получило армянство на Южном Кавказе, получено им благодаря деятельности церкви. Церковь договаривалась с внешними игроками еще столетия назад, выторговывая не имевшим государственности армянам место под кавказским солнцем. Церковь стояла у истоков армянского терроризма, всех трагедий и кровопролитий, которые принесло переселение армян на Кавказ коренным народам. ААЦ также уничтожила и поглотила истинно христианскую Албанскую церковь, присвоила ее храмы и наложила лапу на духовную историю региона. Хотя ААЦ фактически является, как мы уже отметили, нацияобразующим фактором для армянства, в современную эпоху она же может привести к концу армянской государственности. Призывы к реваншу и "справедливому возмездию" теперь играют против Армении и армянства. Времена меняются, а методы человеконенавистнической армянской религиозной пропаганды остаются прежними.

Сегодня ААЦ хочет возглавить реванш армянства против Азербайджана. В стане Пашиняна вполне мотивированно стараются этому противостоять. Там уверены, что реванш - это прямой путь к несуществованию Республики Армения. И даже не сам реванш, а просто попытка реванша может разрушить все, что удалось добиться армянам в регионе за последние двести лет. Пашинян прекрасно осознает, что попытка новой военной агрессии против Азербайджана станет концом Армении. Связываться с Эчмиадзином - это достаточно смелый шаг, учитывая влияние церкви на умы армян, а также то, что ниточки армянского террора исторически дергались из-за его стен.

Почему католикосу всех армян запретили выходить с новогодним обращением на телевидение, в подробностях не сообщается. Но, исходя из вышесказанного, можно с большой долей уверенности предположить, что руководству Армении не хотелось давать Эчмиадзину эфир для реваншистских призывов. Никто не помешает преступникам от духовенства сделать это в отдельном заявлении для СМИ,