Пашинян и ААЦ расходятся насовсем?

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян запретил католикосу Гарегиону обращаться к армянству из телевизора в новогоднюю ночь. 2024 год армяне встретили без традиционных увещеваний и назиданий главного священника. Здоровая часть общества отнеслась к этому с пониманием. Нездоровое же меньшинство было возмущено, уверенное, что если католикосу не дали слово, значит, новый год как бы и не наступил.

Отношения Пашиняна с церковью всегда были не самыми лучшими. Как несколько "неправильный" армянин этот политик и будучи в оппозиции не дружил с этой братией, а, став премьером, начал зажимать привыкшую ко вседозволенности ААЦ. Как известно, церковь является у армян нацияобразующим фактором, и выталкивание ее с пьедестала, по мнению экспертов, может привести у этого народа к кризису национальной идеи и разрушению монолита армянства. Пашиняна это не останавливает. Так же хорошо известны его представления о национальной идее, и постулаты Эчмиадзина в них явно не входят. Придя к власти, он попытался сбросить с трона Гарегина II, санкционировав кампанию под лозунгом "Новая Армения - новый патриарх". Эчмиадзин устоял, но премьеру этого не забыл. Через месяц после окончания 44-дневной войны ААЦ присоединилась к призыву оппозиции об отставке Пашиняна как пораженца и "предателя".

Армянская церковь хочет вернуться в игру. Или ее возвращают? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Армянская церковь хочет вернуться в игру. Или ее возвращают? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

В минувшем году отношения еще более обострились после заявления Пашиняна о том, что "если у церкви нехорошие отношения с правительством, значит, у нее нехорошие отношения с Богом". Премьер предложил ААЦ, если уж так неймется, официально вступить в политическую борьбу вместо того, чтобы вести ее подковерно, пользуясь своим традиционным влиянием на общество. А после того, как из школьной программы наконец-то был исключен уродующий сознание молодого поколения предмет "Историю Армянской церкви", отношения испортились окончательно.

ААЦ от своей нацияобразующей функции отказываться не собирается, и наиболее действенным оружием против правительства Пашиняна тут может быть реваншизм. Игра на реваншистских настроениях в армянской обществе может дать Эчмиадзину фору с борьбе против Пашиняна. Признав публично территориальную целостность Азербайджана, премьер Армении сделал неоценимый подарок церкви, которая поспешила ухватиться за этот факт. В мае Эчмиадзин выступил с заявлением, призвав власти "отказаться от пораженческого мышления и не принимать самостоятельных решений, связанных с общенациональными вопросами". А вот самое интересное: ""Мы обращаемся ко всему нашему народу и национальным структурам трезво оценить создавшуюся в этот судьбоносный момент сложную ситуацию, оставаться стойкими и сплоченными в преследовании наших общенациональных интересов, реализации права "арцаха" на самоопределение. В этом вопросе мы видим необходимым решительное волеизъявление нашего народа".

Армянский священник в своей проповеди призвал армян к войне с Азербайджаном - ВИДЕО

Армянский священник в своей проповеди призвал армян к войне с Азербайджаном - ВИДЕО

Этим заявлением ААЦ фактически призвала народ к бунту против Пащиняна и объявила последнему войну. Открытые призывы церкви к реваншу перестали быть редкостью. После заявления Пашиняна о территориальной целостности Азербайджана, базирующийся в Бейруте католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал армянский народ объединиться для поддержки сепаратистов, а  Ереван - отказаться от нормализации с Турцией и Азербайджаном. Вся духовная братия была поднята на ноги по всему миру. Лидеры армянских апостольских, католических и евангелических общин США совместно обратились к президенту Байдену со слезливым предупреждением о том, что нахождение христиан Карабаха в составе Азербайджана является "смертным приговором для армян этой священной земли".

В конце декабря дискуссии в обществе вызвало заявление главы тавушской епархии Баграта Галстаняна, который гордо назвал себя реваншистом. Этот деятель призвал армян к "справедливому" возмездию и мести, а тех, кто с этим не согласен, назвал ренегатами и предателями.

Собственно, ничего удивительного в этих заявлениях нет. Церковь стоит у истоков армянского национализма и армянского нацизма. Именно церковь является автором безумных исторических фантазий, в архивах Эчмиадзина фальсифицировалась и переписывалась история региона. Благодаря этим безумным фантазиям сегодня армяне, обосновавшиеся в Иерусалиме, сегодня кричат о своих особых правах как "основателей" на этот город и своем якобы 16-вековом присутствие на Святой земле. Эти фантазии не остаются только на бумаге, они являются призывом к действию, программой, по которой зомбируется сознание целого народа. Когда армяне говорят, что являются первохристианами и основателями Иерусалима, к этому не стоит относиться с  юмором. Это не просто бред пациента психолечебницы, это руководство к действию. Столкновения в Иерусалиме в последние недели в прошлого года это хорошо иллюстрируют.

Армянская церковь вновь упрекнула Пашиняна

Армянская церковь вновь упрекнула Пашиняна

По большому счету, все, что получило армянство на Южном Кавказе, получено им благодаря деятельности церкви. Церковь договаривалась с внешними игроками еще столетия назад, выторговывая не имевшим государственности армянам место под кавказским солнцем. Церковь стояла у истоков армянского терроризма, всех трагедий и кровопролитий, которые принесло переселение армян на Кавказ коренным народам. ААЦ также уничтожила и поглотила истинно христианскую Албанскую церковь, присвоила ее храмы и наложила лапу на духовную историю региона. Хотя ААЦ фактически является, как мы уже отметили, нацияобразующим фактором для армянства, в современную эпоху  она же может привести к концу армянской государственности. Призывы к реваншу и "справедливому возмездию" теперь играют против Армении и армянства. Времена меняются, а методы человеконенавистнической армянской религиозной пропаганды остаются прежними.

Сегодня ААЦ хочет возглавить реванш армянства против Азербайджана. В стане Пашиняна вполне мотивированно стараются этому противостоять. Там уверены, что реванш - это прямой путь к несуществованию Республики Армения. И даже не сам реванш, а просто попытка реванша может разрушить все, что удалось добиться армянам в регионе за последние двести лет. Пашинян прекрасно осознает, что попытка новой военной агрессии против Азербайджана станет концом Армении. Связываться с Эчмиадзином - это достаточно смелый шаг, учитывая влияние церкви на умы армян, а также то, что ниточки армянского террора исторически дергались из-за его стен.

Почему католикосу всех армян запретили выходить с новогодним обращением на телевидение, в подробностях не сообщается. Но, исходя из вышесказанного, можно с большой долей уверенности предположить, что руководству Армении не хотелось давать Эчмиадзину эфир для реваншистских призывов. Никто не помешает преступникам от духовенства сделать это в отдельном заявлении для СМИ,  