Сильное землетрясение в Индонезии

В Индонезии ежегодно происходит около 7 тыс. землетрясений.

Как сообщает Day.Az, по данным Геологической службы США (USGS), в понедельник у восточного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7, однако монитор не выявил угрозы цунами. Эпицентр находился на глубине 66 километров, примерно в 177 километрах к западу от города Туал в восточной провинции Малуку.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил об отсутствии угрозы цунами, а геофизическое агентство Индонезии заявило в социальных сетях, что землетрясение "не имело потенциала вызвать цунами". Власти не публиковали данные о материальном ущербе или жертвах.

Это огромное архипелаговое государство часто сталкивается с землетрясениями из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце - дуге интенсивной сейсмической активности, где сталкиваются тектонические плиты и которая простирается от Японии через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанское побережье.

Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее на Сулавеси в январе 2021 года, унесло жизни более 100 человек и оставило тысячи без крова.