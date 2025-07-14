https://news.day.az/world/1767737.html В Тбилиси обрушился жилой дом В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии. Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе рассказал журналистам, что в настоящее время проходят спасательные работы и эвакуация жителей.
В Тбилиси обрушился жилой дом
В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии.
Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе рассказал журналистам, что в настоящее время проходят спасательные работы и эвакуация жителей. По его словам, информация о пострадавших поступит в ближайшее время.
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