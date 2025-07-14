В Тбилиси обрушился жилой дом

В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии.

Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе рассказал журналистам, что в настоящее время проходят спасательные работы и эвакуация жителей. По его словам, информация о пострадавших поступит в ближайшее время.