Париж ускорит наращивание расходов на оборону

Власти Франции намерены в ближайшие годы ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят 64 млрд евро, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны.

"Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году, - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. - Дополнительные 3,5 млрд евро будут направлены на оборону в 2026 году, еще 3 млрд евро - в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит 64 млрд евро".

Военные расходы республики, согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, составляют 50,5 млрд евро. В 2017 году, когда Макрон был избран президентом Франции, расходы на оборону составляли 32,3 млрд евро.