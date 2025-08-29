https://news.day.az/azerinews/1777042.html Bu yolun bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq Bu gün saat 19:00-dan dan etibarən Pirşağı-Xırdalan-Novxanı-M4 avtomobil yolu layihəsinin 16-cı kilometrində Masazır-Novxanı və Saray-Novxanı avtomobil yollarının kəsişməsində (Masazır gölünün yanı) aparılan tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.
Bu yolun bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq
Bu gün saat 19:00-dan dan etibarən Pirşağı-Xırdalan-Novxanı-M4 avtomobil yolu layihəsinin 16-cı kilometrində Masazır-Novxanı və Saray-Novxanı avtomobil yollarının kəsişməsində (Masazır gölünün yanı) aparılan tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə Day.Az-ə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib.
"Hərəkətin məhdudlaşdırılması tikinti işləri yekunlaşanadək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur", - deyə məlumatda bildirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре