В Польше разбился истребитель - ВИДЕО
Во время тренировок к авиашоу, которое состоится в Радоме, Польша, разбился истребитель F-16.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как боевой на высокой скорости врезался во взлетно-посадочную полосу и взорвался.
Пилот не успел катапультироваться и погиб. На место катастрофы направляется глава Минобороны Польши.
