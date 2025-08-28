В Польше разбился истребитель

Во время тренировок к авиашоу, которое состоится в Радоме, Польша, разбился истребитель F-16.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как боевой на высокой скорости врезался во взлетно-посадочную полосу и взорвался.

Пилот не успел катапультироваться и погиб. На место катастрофы направляется глава Минобороны Польши.

Представляем вашему вниманию данное видео: