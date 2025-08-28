https://news.day.az/world/1776848.html

В Польше разбился истребитель - ВИДЕО

Во время тренировок к авиашоу, которое состоится в Радоме, Польша, разбился истребитель F-16. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как боевой на высокой скорости врезался во взлетно-посадочную полосу и взорвался. Пилот не успел катапультироваться и погиб.