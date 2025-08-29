Пассажиры рейса Анталья-Москва потеряли сознание в самолете

Пассажиры рейса Анталья - Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, на место приехала скорая, так как пассажиры, среди которых были дети, стали терять сознание.

"‎По словам пассажирки, опубликовавшей пост в Сети, спустя два часа "бани" всех вывели на улицу. Когда, как отметила женщина, кондиционеры включились, а двигатели запустились - на борту началась драка. После чего нарушивших порядок сняли с рейса. Самолету авиакомпании Southwind все-таки удалось доставить пассажиров в Россию", - говорится в посте.