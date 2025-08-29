В США создали боевой бульдозер с ракетами

Американская компания Moog разработала Killdozer - дистанционно управляемый вооруженный бульдозер.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он оснащен семиствольной ракетной установкой и скорострельным пулеметом M134 Minigun.

Представляем вашему вниманию данное видео: