В США создали боевой бульдозер с ракетами - ВИДЕО
Американская компания Moog разработала Killdozer - дистанционно управляемый вооруженный бульдозер.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он оснащен семиствольной ракетной установкой и скорострельным пулеметом M134 Minigun.
Представляем вашему вниманию данное видео:
