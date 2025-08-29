Азербайджан выходит на новый уровень в сфере инвестиций и экспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе панельной дискуссии в Баку на тему "Будущие карьеры: как оставаться актуальным, готовым и востребованным".

"В сферах бизнеса, экспорта, инвестиций происходящие процессы ставят Азербайджан в выгодное положение для привлечения новых компаний и инвесторов", - подчеркнул он.

Абдуллаев обратил внимание на перспективы логистики в освобожденных от оккупации территориях. Вместе с тем, он отметил нехватку специалистов по продвижению инвестиций: "Важно не только привлечь инвесторов, но и сопровождать их деятельность в стране. Здесь важны гибкие навыки, знание иностранных языков и умение развивать логистические компетенции".

По его словам, русский язык остаётся важным средством общения в регионе, однако растёт популярность английского, китайского, французского и немецкого языков.

"Китай - стратегический партнёр для продвижения инвестиций, а логистика открывает новые возможности в англоязычном мире. Мы фиксируем растущий интерес со стороны Европы и США, которые могут стать важными партнёрами Азербайджана в будущем", - добавил Ю.Абдуллаев