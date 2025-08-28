При ударе ВС РФ по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана
В результате ракетного удара России по Киеву пострадало здание посольства Азербайджана, жертв и пострадавших нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
"28 августа, около 3 часов ночи по местному времени, столица Украины Киев подверглась ракетным и дроновым атакам. Один из ракетных снарядов разорвался в непосредственной близости от здания посольства Азербайджана в Украине. Взрывной волной были повреждены окна, а на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорится в сообщении.
При этом, среди сотрудников дипломатического представительства пострадавших нет. Посольство продолжает свою деятельность, добавили в ведомстве.
