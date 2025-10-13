Стало известно, когда Саркози сядет в тюрьму

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок в парижской тюрьме Ля Санте 21 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщают со ссылкой на свои источники французские издания Le Figaro и Le Point.

Ранее суд приговорил Саркози к пяти годам тюремного заключения по громкому делу о предполагаемом финансировании его победоносной кампании 2007 года бывшим главой Ливийской джамахирии Муаммаром Каддафи.

13 октября Николя Саркози прибыл в парижский суд, где представители финансовой прокуратуры Франции сообщили ему подробности его предстоящего тюремного заключения. После этого бывший глава республики покинул здание суда, не сделав никаких заявлений. Как адвокат экс-президента Кристоф Ингрэн, так и в прокуратуре от комментариев после этой встречи отказались, передавало агентство AFP.

Парижский уголовный суд приговорил Саркози к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения вердикта 25 сентября. Тогда экс-президента Франции признали виновным в причастности к преступному сговору, поскольку, по мнению суда, он позволил своим соратникам обсуждать финансовую поддержку его предвыборной президентской кампании 2007 года с властями Ливии. В то время страну возглавлял Муаммар Каддафи.

По версии прокуратуры, Саркози, занимавший тогда пост главы МВД Франции, заключил "коррупционный пакт" с ливийским правительством Каддафи ради победы на президентских выборах. В обмен на ливийскую финансовую помощь Саркози якобы был согласен содействовать улучшению имиджа Каддафи на международной арене, полагало следствие. Экс-глава Франции все обвинения в свой адрес отрицал.

Между тем в ходе оглашения судебного вердикта 25 сентября Саркози был оправдан по таким пунктам обвинения, как получение похищенных государственных средств или пассивная коррупция.

Сам бывший президент Франции настаивает на своей невиновности. Вместе с тем он вынужден начать отбывать тюремное наказание даже несмотря на то, что уже подал апелляцию на решение суда. Ожидается, что апелляционное слушание по его делу пройдет в марте 2026 года.

Тем самым Саркози станет не только первым в истории Франции президентом за решеткой, но и в целом первым экс-главой государства-члена Евросоюза, который окажется в тюрьме, отмечает AFP.

Всего по делу Саркози-Каддафи проходят 12 человек. В их числе сам экс-президент Франции, а также руководитель его предвыборной кампании 2007 года Клод Геан.