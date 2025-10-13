В Исламабаде прошла церемония открытия 3-й трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

В столице Пакистана городе Исламабад 13-го октября была проведена церемония открытия Третьей трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Открывая встречу, председатель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг приветствовал спикеров парламентов Азербайджана и Турции.

Он отметил, что парламентская платформа является важным направлением для дальнейшего углубления связей между нашими странами и народами. Председатель Национальной ассамблеи, подчеркнув, что Азербайджан, Пакистан и Турция являются дружественными и братскими странами, заявил, что три братских государства всегда вместе в касающихся их судьбоносных вопросах. Сардар Аяз Садик выразил благодарность за братскую поддержку, оказанную Азербайджаном и Турцией по Кашмирскому вопросу, подчеркнув, что народ Пакистана никогда не забудет это дружественное отношение.

Сказав, что народы и государства порой сталкиваются с несправедливостью и нечестностью в системе международных отношений, Сардар Аяз Садиг отметил необходимость положить конец подобным проявлениям для обеспечения мира и безопасности в мире, а также благополучия народов.

Он отметил удовлетворение успешным сотрудничеством парламентов каждой из трёх стран во многих областях, в том числе, в международных парламентских организациях.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своём выступлении выразила пакистанской стороне признательность за организацию встречи на высоком уровне и за оказанное гостеприимство.

Сказав, что сотрудничество между нашими парламентами опирается на братство, единство и солидарность наших стран и народов, связанных друг с другом общими историей, культурой, а также религиозными и моральными устоями, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан, Пакистан и Турция всегда были рядом друг с другом и всегда поддерживали друг друга. Наш народ никогда не забудет политическую и моральную поддержку, оказанную нашей стране Турцией и Пакистаном с самых первых дней 44-дневной Отечественной войны. Было отмечено, что Азербайджан также всегда демонстрировал поддержку Турции и Пакистану по всем вопросам. Во время обострения напряжённости между Пакистаном и Индией в мае текущего года Азербайджан с первого дня открыто выразил свою солидарность с Пакистаном. Наша страна всегда поддерживала разрешение Кашмирского вопроса путем диалога и мира, на основе норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, и озвучивала эту позицию на всех международных площадках.

Отметив однозначность позиции Азербайджана также и по израильско-палестинскому конфликту, спикер Милли Меджлиса заявила, что Азербайджан выступает за разрешение этого конфликта в согласии с соответствующими резолюциями и решениями ООН и на основе принципа двух государств.

Упомянув то, что прошло более 4 лет с проведения первой Трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджан-Пакистан-Турция, состоявшейся по инициативе Милли Меджлиса Азербайджана, и что данный механизм трёхстороннего сотрудничества между нашими парламентами был основан в Баку в 2021-м году, Сахиба Гафарова подчеркнула, что та встреча была знаменательна не только принятием Бакинской декларации, закрепившей этот новый механизм, но и визитом в культурную столицу Азербайджана - освобождённый от оккупации город Шуша.

Вторая Трёхсторонняя встреча в 2022-м году в Стамбуле, прошедшая под председательством Великого Национального Собрания Турции, также запомнилась содержательными обсуждениями и принятием Стамбульской Декларации, а сегодня в городе Исламабад проходит Третья Трёхсторонняя Встреча, и данная платформа уже сформировалась как успешная и устойчивая площадка сотрудничества между нашими парламентами, внося важный вклад в дальнейшее расширение наших двусторонних и многосторонних связей.

По её словам, также вызывают удовлетворение постоянные контакты наших законодательных органов в рамках международных парламентских организаций, таких как Межпарламентский Союз, Парламентский Союз Государств-Членов Организации Исламского Сотрудничества и Азиатская Парламентская Ассамблея, как и наша совместная деятельность и взаимная поддержка по представляющим взаимный интерес вопросам. Спикер заявила, что одной из важных платформ является также Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в настоящее время находящаяся под председательством Милли Меджлиса. Сахиба Гафарова поблагодарила за активную поддержку работы организации Национальную Ассамблею и Сенат Пакистана в качестве членов Сети, а Великое Национальное Собрание Турции как специального гостя.

Спикер отметила, что мощные единство и солидарность, демонстрируемые сегодня нашими странами на международной арене, являются не только выражением их братства и общих интересов. Это также подход, основанный на верховенстве международного права, принципов права и справедливости. По её словам, это, в сущности, также призыв к международному сообществу. Именно такой подход призывает международное сообщество к укреплению совместной деятельности на основе взаимоуважения ради более светлого будущего, построенного на мире, безопасности и прогрессе.

В своём выступлении спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что мир, безопасность и прогресс являются непосредственно взаимосвязанными факторами. Она напомнила, что в течение тридцати лет около двадцати процентов международно признанных территорий нашей страны находились под оккупацией Арменией. За эти тридцать лет были разрушены сотни наших городов и сёл, наши исторические, религиозные и культурные памятники; миллион азербайджанцев стал беженцами со своих родных земель. А действовавшие в составе Минской группы ОБСЕ посредники не смогли обеспечить выполнение норм и принципов международного права.

Подчёркивая, что Азербайджан в 2020-м году восстановил свою территориальную целостность, а в 2023-м году полностью восстановил и суверенитет, таким образом, заложив основу ведущего к миру пути, спикер Милли Меджлиса заявила, что сразу после войны именно победивший Азербайджан выступил с мирной инициативой, предложив основные принципы мира и проект мирного договора.

Сахиба Гафарова отметила, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора по итогам проведённых в августе этого года в Вашингтоне при участии лидеров США, Азербайджана и Армении двусторонних переговоров. Было отмечено, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление при посредничестве Президента США Дональда Трампа. Кроме того, было подтверждено значение открытия региональных коммуникаций. По словам спикера, одним из основных итогов встречи в Вашингтоне является открытие Зангезурского коридора, инициатива создания которого принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву. Таким образом, с реализацией "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" Зангезурский коридор превратится в важное транспортное звено в Евразии и будет служить сотрудничеству и прогрессу в нашем регионе. Спикер Милли Меджлиса особо подчеркнула, что всё это, в первую очередь, итоги деятельности Президента Ильхама Алиева во имя дипломатии мира, безопасности, сотрудничества и прогресса.

Спикер заявила, что на фоне указанных процессов наблюдается возникновение новых возможностей дальнейшего расширения сотрудничества между нашими братскими странами. За прошедший период мы стали свидетелями последовательного развития трёхстороннего механизма сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция на уровне парламентов, министерств иностранных дел и обороны.

По словам Сахибы Гафаровой, трёхсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции, а также премьер-министра Пакистана в Астане в июле 2024-го года и в особенности Трёхсторонний саммит в освобождённом от оккупации азербайджанском городе Лачин в мае этого года ещё больше обогатили этот механизм и перевели его на качественно новую ступень. На этих встречах, по сути, была продемонстрирована воля к дальнейшему укреплению единства и солидарности между нашими братскими странами, а также к развитию трёхстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, оборонной, гуманитарной и других сферах. Сахиба Гафарова отметила, что сегодняшняя трёхсторонняя встреча, проводимая на уровне спикеров парламентов, является выражением нашей решимости усилить парламентскую поддержку сотрудничеству наших братских стран. Она выразила веру в достижение парламентариями этой цели совместными усилиями.

Выступивший затем председатель Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш приветствовал участников мероприятия и поделился мыслями о его важности.

Он отметил, что сотрудничество между тремя братскими странами имеет большое значение в нынешних условиях, когда наблюдаются проблемы в международном праве, особенно двойные стандарты. Нуман Куртулмуш отметил, что Турция придает большое значение дальнейшему укреплению трёхстороннего сотрудничества с парламентами Азербайджана и Пакистана. Было отмечено, что роль парламентов чрезвычайно важна в выработке общих решений глобальных проблем.

Коснувшись в своём выступлении важности борьбы с террористическими угрозами, Нуман Куртулмуш заявил, что Турция придает большое значение борьбе с терроризмом, нацеленным на суверенитет и независимость государств.

Далее в своей речи он поздравил нашу страну и наш народ с достижениями, сделанными в русле мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сайед Юсуф Реза Гилани, в свою очередь, в своем выступлении подчеркнул важность третьей встречи парламентов, отметив значимость сотрудничества между братскими странами в современных геополитических условиях, а также первостепенную важность укрепления межпарламентских связей.