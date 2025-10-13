Состоится международный фестиваль STEAM Azerbaijan 2025

Международный фестиваль STEAM Azerbaijan (SAF 2025) пройдет в Бакинском Экспо-центре 17-19 ноября при поддержке министерства науки и образования и при организации проекта STEAM Azerbaijan.

Как сообщили Day.Az в министерстве, основной целью фестиваля является продвижение образования STEAM, развитие у учащихся навыков XXI века, выявление креативных студентов, а также стимулирование разработки инновационных решений и проектов для эффективного применения STEAM-подхода.

В этом году в рамках фестиваля STEAM Azerbaijan, который проводится уже в пятый раз, будут организованы 16 основных и 2 подкатегории соревнований. В номинациях представлены: "Инженеры будущего" (Engineers of Future), "Кинематография" (VidX:AI Motion Challenge), "Битва роботов" (VEX IQ/VEX Robotics Competition), "Мехатроника" (Mechatronics), "Гонки на лодках" (Boat Racing), "Возобновляемая энергия" (H2 Pro Grand Prix Pro), "Технологии беспилотников" (FlyTech), "Подводный мир" (Deep Dive), "Инновации и предпринимательство" (İnnovation and Enterpreneurship), "Робофутбол" (RoboSoccer), "Гибкий и быстрый" (Fast and Furious), "Спутниковые технологии" (CubeSat), "Компьютеризованное проектирование" (NextGen Creators), "Компьютеризованное производство" (Imagination to Reality), "Стратегическое и пространственное мышление" (RoboGames), "Игры роботов" (Submerged/RoboGames).

Всего зарегистрировалось более 5 тыс. участников. Из них 4791 - местные студенты, а 261 - участники из 26 зарубежных стран.

STEAM - это совместное преподавание по пяти основным направлениям. Так, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки, технологий, инженерии, искусства и математики.