В Баку представили бессмертную оперу Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун"

"...услышал даже камень" - это метафора, выражающая глубину эмоционального воздействия спектакля. То есть исполнение было настолько проникновенным, мощным и живым, что даже то, что обычно бесчувственно - камень - не смогло остаться равнодушным. В частности, в классических восточных историях, как, например, в "Лейли и Меджнуне", страдания влюблённых часто описываются настолько трагично, что "плачут даже камни и деревья".

И в этот вечер на сцене Дворца Гейдара Алиева зрители увидели нечто большее, чем просто спектакль - это было глубокое признание в любви великому маэстро. В честь 140-летия со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной музыки, великого композитора-гуманиста Узеира Гаджибейли Государственный академический театр оперы и балета представил бессмертную оперу "Лейли и Меджнун", сообщает Day.Az.

Это произведение - не просто жемчужина национальной культуры, а настоящая веха в истории Востока: поставленная впервые в 1908 году, опера стала первой в своем роде на всём Востоке. И по сей день её магия жива, и нынешняя постановка стала данью уважения к наследию великого композитора и праздником азербайджанской музыкальной традиции.

Главные партии исполнили Рявана Амирасланлы (Лейли) и Мирали Сарызаде (Меджнун), наполнив зал эмоциями - словно струны души затрепетали вместе с музыкой. В роли отца Лейли - Талех Яхъяев, матери - Айтен Магеррамова. Родителей Меджнуна сыграли Муталлим Демиров и Афаг Агаева. В остальных ролях заслуженные артисты Тайяр Байрамов (Ибн Салам), Джахангир Гурбанов (Нофель), а также Назар Бейляров (Зейд) и Пярвиз Вердиев (Шейх).

Балетные сцены стали настоящей поэзией этого искусства: на сцене кружились в танце Марьям Шабакаева (Лейли), Рустам Гаджиев (Меджнун), а образы юных героев воплотили Лалезар Ибрагимли и Адиль Ализаде.

Музыкальное волшебство обеспечил оркестр под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Режиссер - Ниджат Казымов, художником-постановщиком выступил заслуженный деятель культуры Техран Бабаев, костюмы создала Лейла Алиева, хором руководила заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, а хореографией занимался заслуженный артист Юрий Лобачев.

Соло на таре исполнил виртуоз Эльхан Мансуров, на кяманче - Эльнур Ахмедов, оба - заслуженные артисты.

Спектакль был встречен бурными овациями - за красоту, за искренность, за силу искусства. Это не просто опера - это культурный манифест, живая память, звенящая любовью к музыке и традиции. Постановка стала ярким украшением юбилейных торжеств и живым подтверждением того, что музыка Узеира Гаджибейли звучит сквозь века - вдохновляя, объединяя, трогая до глубины сердца.