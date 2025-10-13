https://news.day.az/world/1787675.html Крушение самолета в Техасе - есть погибшие - ВИДЕО Два человека погибли при крушении частного самолёта Beech C90 King Air в Техасе. Как передает Day.Az, после падения вспыхнули травяные пожары и загорелись несколько полуприцепов. Самолёт принадлежал компании Mobile EHR, которая разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения. Судно вмещало до девяти человек.
