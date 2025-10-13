Крушение самолета в Техасе

Два человека погибли при крушении частного самолёта Beech C90 King Air в Техасе.

Как передает Day.Az, после падения вспыхнули травяные пожары и загорелись несколько полуприцепов.

Самолёт принадлежал компании Mobile EHR, которая разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения.

Судно вмещало до девяти человек.