Гороскоп на 13 октября

Гороскоп сегодня мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Телец

Сегодняшний день у Тельца обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Тельцу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Телец и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Близнецы

Вот день, когда благополучие Близнецов может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня им как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Близнецам также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Рак

Сегодня планы Рака могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Рак не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Лев

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Льва, вынуждая его плыть против течения. Сам же Лев в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Лев рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет его к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.

Дева

Сегодня день у Девы полностью будет зависеть от того, с какой ноги она встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Весы

Сегодня Весам потребуется вся их выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Весов. Одним словом, в этот день Весам лучше избегать любых сильных эмоций. А если они все же почувствуют, что вот-вот готовы взорваться, им надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послесегодня. Послесегодня будет легче.

Скорпион

Сегодня голова Скорпиона будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Скорпиону максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Стрелец

Сегодня Стрельцу не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Стрельцу будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Стрельца они будут играть только время от времени.

Козерог

Сегодня в течение дня Козерог не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Козерога, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Водолей

Сегодня весь день Водолей может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Водолея тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Водолея было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Рыбам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.