Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Открытом турнире Азии

В казахстанском городе Актау стартовал Открытый турнире Азии по дзюдо.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований шесть представителей сборной Азербайджана завоевали медали.

Тофиг Мамедов (-66 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (-52 кг) одержали победы над всеми соперниками и стали чемпионами турнира. Гусейн Аллахъяров (-60 кг) и Ульвия Байрамова (-57 кг) завоевали серебряные медали, а Эльшан Асадов (-66 кг) и Ибрагим Алиев (-73 кг) - бронзовые.

На Открытом Кубке турнире сборная Азербайджана представлена 25 дзюдоистами.