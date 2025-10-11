В Мексике 37 человек погибли при наводнениях

В Мексике 37 человек погибли при наводнениях.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета El Universal.

Больше всего смертей зарегистрировано в штате Идальго, там 22 погибших. Еще девять погибли в Пуэбле, пять - в Веракрусе и один - в Керетаро.

Власти сообщили о сотнях поврежденных домов, десятках разрушенных мостов и дорог. 