В Мексике 37 человек погибли при наводнениях - ВИДЕО
Больше всего смертей зарегистрировано в штате Идальго, там 22 погибших. Еще девять погибли в Пуэбле, пять - в Веракрусе и один - в Керетаро.
Власти сообщили о сотнях поврежденных домов, десятках разрушенных мостов и дорог.
