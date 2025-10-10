В Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство культуры Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджанскую Республику и Республику Туркменистан объединяют древняя история, общие корни и культурные и духовные ценности. В последние годы отношения между двумя странами стремительно развиваются, а сотрудничество в различных сферах культуры углубляется.

"13-15 октября в нашей стране пройдут Дни культуры Туркменистана, организованные министерством культуры Азербайджанской Республики. По этому случаю Азербайджан посетит большая делегация, состоящая из деятелей культуры и мастеров искусств братской страны. В рамках Дней культуры, имеющих насыщенную программу, состоится широкая презентация музыки, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров Туркменистана. Кроме того, в Национальной библиотеке Азербайджана запланировано открытие "уголка туркменской литературы". Дни культуры Туркменистана станут важным вкладом в дальнейшее сближение наших народов и развитие культурных связей", - отмечает ведомство.