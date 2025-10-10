https://news.day.az/world/1787020.html Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год Сенат конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что за документ выступили 77 законодателей, 20 проголосовали против.
Сенат конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что за документ выступили 77 законодателей, 20 проголосовали против.
Также будет продлен срок действия инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) до 2028 года включительно, а ее финансирование будет расширено до $500 млн. Программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не поставку техники напрямую из американских арсеналов.
