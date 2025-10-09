Испанцев предупредили о риске блэкаута

За последние две недели в Испании были зарегистрированы скачки напряжения, способные негативно повлиять на стабильность энергоснабжения страны.

Как передает Day.Az, об этом предупредил оператор электросетей Испании REE в документе, направленном в испанский регулятор рынка CNMC, о котором стало известно Reuters.

"Согласно информации, предоставленной CNMC системным оператором, резкие колебания напряжения, зафиксированные за последние две недели, хотя и находятся в допустимых пределах, потенциально могут привести к отключению потребителей и/или генерации, что в итоге способно дестабилизировать энергосистему", - сказано в заявлении.

В REE напомнили об отключении электроэнергии у миллионов потребителей в Европе, случившемся в апреле 2025 года из-за чрезмерного напряжения, и призвали как можно скорее внести технические изменения, чтобы не допустить возможных перебоев с электричеством. В свою очередь, в CNMC заверили, что в ближайшие дни проведут общественные консультации, чтобы выработать временные решения, которые позволят стабилизировать энергосистему до тех пор, пока не будут приняты долгосрочные меры.