https://news.day.az/world/1786949.html Горы Болгарии завалило снегом - ФОТО - ВИДЕО Сегодня в горах Болгарии скопилось огромное количество снега. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Толщина его местами превышает полметра.
