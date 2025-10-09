Алина Кабаева поблагодарила Азербайджан
Известная российская бывшая гимнастка, заслуженный мастер спорта России и общественный деятель Алина Кабаева выразила благодарность организаторам, судьям и участникам III Игр стран СНГ, проходивших в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, текст благодарности был опубликован на сайте Академии художественной гимнастики Heavenly Grace Алины Кабаевой.
"Поздравляем всех с завершением соревнований по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ в Азербайджане!
Благодарим организаторов за профессионализм и внимательное отношение, а также за предоставленную возможность гимнасткам из разных стран соревноваться от имени Международной ассоциации Heavenly Grace! Благодаря этому больше спортсменок смогли продемонстрировать свои способности.
Поздравляем участниц с успешными выступлениями! Каждое движение было незабываемым.
Выражаем благодарность всем тренерам, хореографам и специалистам, которые помогали гимнасткам подготовиться к выступлениям и подойти к турниру в отличной форме.
Отдельно благодарю судей за профессионализм и объективность. Ваш вклад в проведение турнира неоценим.
Мы продолжим совместную работу над развитием художественной гимнастики, чтобы все больше молодых талантов в мире получил шанс на успех", - написала Алина Кабаева.
