В Гяндже убит 16-летний подросток

В Гяндже произошло убийство подростка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, подросток 2009 года рождения был ножом ранен. По пути в больницу он скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Ведутся поиски лица, совершившего преступление.

