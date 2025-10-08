https://news.day.az/society/1786561.html В Гяндже убит 16-летний подросток В Гяндже произошло убийство подростка. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, подросток 2009 года рождения был ножом ранен. По пути в больницу он скончался. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Ведутся поиски лица, совершившего преступление. Ранее мы также сообщали, что в Гяндже убит подросток.
