В Гяндже убит подросток
В Гяндже совершено убийство.
Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован в районе железнодорожного вокзала.
Т.Мамедов 2010 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Несмотря на вмешательство врачей, спасти 15-летнего подростка не удалось.
Начато расследование.
