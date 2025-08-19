https://news.day.az/society/1774994.html

В Гяндже убит подросток

В Гяндже совершено убийство. Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован в районе железнодорожного вокзала. Т.Мамедов 2010 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Несмотря на вмешательство врачей, спасти 15-летнего подростка не удалось. Начато расследование.