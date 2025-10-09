В Германии отменили возможность получения гражданства за три года

Немецкий парламент одобрил законопроект, предусматривающий отмену ускоренной процедуры получения гражданства Германии после трех лет проживания в стране. Соответствующий документ был принят большинством голосов, сообщается на сайте бундестага, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За инициативу проголосовали 450 депутатов, против высказались 134, еще двое воздержались.

Речь идет об отмене закона, принятого в 2024 году при канцлере Олафе Шольце и позволявшего иностранцам, имеющим особые академические или профессиональные заслуги и достигшим успехов в интеграции, получить немецкое гражданство всего за три года.

Действующий канцлер Фридрих Мерц неоднократно критиковал миграционную политику своего предшественника и обещал отменить упрощенный режим получения паспортов.

В конце мая экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По ее мнению, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе. Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща.