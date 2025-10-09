3990 человек числятся пропавшими без вести

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан зарегистрировала 3990 человек как пропавших без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести" в Баку.

А.Нагиев отметил, что 3984 из них пропали без вести в 1990-х годах, во время Первой Карабахской войны, а 6 человек - в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года: "Из 3990 человек 3211 - военнослужащие, 779 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 - несовершеннолетний, 284 - женщины, 316 - пожилые люди".