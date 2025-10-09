В Баку пройдет первенство по дзюдо

16-17 октября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдет первенство Баку по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие 460 спортсменов (397 юношей и 63 девушки) из 66 клубов и спортивных обществ, которые будут бороться в 18 весовых категориях.

Цель турнира - формирование базы юных дзюдоистов и определение спортсменов, которые по квотам будут участвовать в чемпионате страны.

Отметим, что вход на арену свободный.