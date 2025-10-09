https://news.day.az/sport/1786821.html В Баку пройдет первенство по дзюдо 16-17 октября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдет первенство Баку по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz
16-17 октября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдет первенство Баку по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие 460 спортсменов (397 юношей и 63 девушки) из 66 клубов и спортивных обществ, которые будут бороться в 18 весовых категориях.
Цель турнира - формирование базы юных дзюдоистов и определение спортсменов, которые по квотам будут участвовать в чемпионате страны.
Отметим, что вход на арену свободный.
