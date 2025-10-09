Техногиганты представят новое поколение гуманоидных роботов

Конгломерат крупнейших американских техногигантов (Open AI, Nvidia, Microsoft и примкнувшего к ним владельца Amazon Безопасности) в лице робототехнической компании Figure AI, сегодня проведëт презентацию нового поколения гуманоидных роботов Figure3.

Как передает Day.Az, спустя месяц с начала продаж робота Figure2, стало ясно, что составить серьëзную конкуренцию китайским Walker S1 от UBTech и G1 от Unitree не получилось, - Figure2 в разы дороже (например, в России они стоят от 16 миллионов рублей против против 3-4 миллионов рублей за G1 и 7-8 миллионов за Walker S1), значительно уступает им как в скорости передвижения, так и в скорости самих движений.

Теперь компания Figure AI попробует запустить в серию робота, который видимо сохранит достаточно высокую цену, но по замыслу американской компании, будет на голову выше конкурентов.

В представленном тизере видно, что гуманоид эволюционировал: у него новый дизайн, чувствительные сенсоры на пальцах, гибкая обувь для лучшего сцепления и даже сменный гардероб.

Насколько это поможет не ясно, но возможно сегодняшняя презентация действительно откроет новую страницу в робототехнике.