https://news.day.az/world/1786609.html В США сократят число авиарейсов США будут вынуждены сократить число авиарейсов, чтобы поддерживать безопасность воздушного пространства на фоне нехватки авиадиспетчеров, вызванной приостановкой работы правительства. Об этом сообщил в интервью Fox News министр транспорта страны Шон Даффи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В США сократят число авиарейсов
США будут вынуждены сократить число авиарейсов, чтобы поддерживать безопасность воздушного пространства на фоне нехватки авиадиспетчеров, вызванной приостановкой работы правительства. Об этом сообщил в интервью Fox News министр транспорта страны Шон Даффи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я хочу, чтобы люди, путешествуя, добирались туда, куда им нужно. Поэтому, если у нас не хватает диспетчеров, мы позаботимся о том, чтобы воздушное пространство оставалось безопасным. Для этого мы будем замедлять воздушное движение", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре