В США сократят число авиарейсов

США будут вынуждены сократить число авиарейсов, чтобы поддерживать безопасность воздушного пространства на фоне нехватки авиадиспетчеров, вызванной приостановкой работы правительства. Об этом сообщил в интервью Fox News министр транспорта страны Шон Даффи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу, чтобы люди, путешествуя, добирались туда, куда им нужно. Поэтому, если у нас не хватает диспетчеров, мы позаботимся о том, чтобы воздушное пространство оставалось безопасным. Для этого мы будем замедлять воздушное движение", - подчеркнул он.