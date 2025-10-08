Задержанных турецких звезд освободили

В Турции турецкие знаменитости, задержанные для допроса по обвинению в поощрении употребления наркотических средств, были доставлены в Судебно-медицинский институт для проведения необходимых анализов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 19 известных личностей, включая Дилан Полат, Энгина Полата, Хадису и Ирэм Деричи, после прохождения наркологических тестов были освобождены.

Отметим, что в рамках расследования, проводимого Управлением прокуратуры Стамбула по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями, сегодня утром была проведена операция в отношении общественных деятелей, обвиняемых в употреблении наркотических или стимулирующих веществ.