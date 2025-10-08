Автор: Алёна Павленко

В ходе 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего 7 октября 2025 года в Габале, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь назвал Средний коридор стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и соединяющий Восточную Азию с Европой, уже стал важной артерией грузопотоков между Востоком и Западом и постепенно превращается в конкурентоспособную альтернативу традиционным маршрутам через Россию.

Исполняющая обязанности генерального секретаря Международной ассоциации ТМТМ Нургуль Жакупова в интервью казахстанским СМИ отметила, что за первые шесть месяцев 2025 года объем перевозок по маршруту составил 926 тысяч тонн, что на 6 процентов выше показателя за аналогичный период 2024 года. Особенно заметен рост контейнерных перевозок - перевезено 40 200 ДФЭ, что на 93 процента превышает прошлогодние показатели. Транзит через Казахстан увеличился на 65 процентов, до 262 тысяч тонн, главным образом за счет контейнерных грузов из Китая. А в мае 2025 года Президент Токаев объявил о планах удвоить транскаспийские контейнерные перевозки в течение ближайших трех лет. Эти данные свидетельствуют о растущем интересе к Среднему коридору и его потенциале как надежного маршрута для международной торговли.

Рост грузопотоков сопровождается масштабной модернизацией инфраструктуры в Казахстане. Запуск второй линии железной дороги Достык - Мойынты увеличит пропускную способность Трансказахстанского коридора в пять раз, ведется строительство еще двух ключевых линий.

В рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Алматы руководители железнодорожных компаний Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали совместный план действий, направленный на обеспечение бесперебойной работы транзитных поездов и сокращение времени их движения. Соглашение предусматривает устранение ограничений в Среднем коридоре как по инфраструктурной, так и по операционной и логистической части, включая ускорение таможенных процедур.

На саммите ОТГ Президент Токаев пригласил тюркские государства принять активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. В настоящее время ведется работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли с применением технологий искусственного интеллекта. Глава государства предложил создать в рамках ОТГ Центр цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, что позволит повысить прозрачность транзита, оптимизировать процессы и снизить издержки, делая маршрут более привлекательным для международных инвесторов. Эти инициативы также соответствуют стратегической цели Казахстана стать полностью цифровым государством.

Развитие Среднего коридора дополняется подготовкой кадров в сферах цифровизации и ИИ. Казахстан уже обучил более 400 тысяч специалистов, планирует открыть исследовательский университет и создать Центр цифровых инноваций на базе Международного центра ИИ Alem.AI. Это позволит развивать совместные проекты, стартапы и обмен опытом между тюркскими странами, усиливая технологический потенциал региона и интеграцию транспортной, промышленной и цифровой инфраструктуры.

Одновременно создаются механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них - Тюркский инвестиционный фонд, который планирует отслеживать инвестиционные возможности Среднего коридора. В 2025 году в Туркестане планируется встреча министров экономики и торговли стран ОТГ с целью формирования перечня проектов для финансирования фондом. Президент Токаев подчеркнул необходимость максимально использовать потенциал финансового института для стимулирования экономической интеграции региона.

Стратегическое значение маршрута усиливается интеграцией с другими коридорами. На саммите в Габале Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что объединение Среднего коридора с железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором создаст многоотраслевую систему магистралей, способствующую развитию бизнеса и сокращению транзитных расходов. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию железнодорожного проекта Китай - Кыргызстан - Узбекистан стратегическое значение Среднего коридора возрастет еще больше.

Казахстан также углубляет международное сотрудничество по развитию Среднего коридора. В июле 2025 года во время официального визита Президента Токаева в Турцию было подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожных перевозок по Среднему коридору между Казахстанской железнодорожной компанией (КТЖ) и турецкой TCDD Taşimacilik A.Ş. Кроме того, ведутся переговоры о поставках углеводородов по маршруту с международными партнерами, включая Chevron.

На саммите Президент Токаев также поддержал идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +", который позволит расширить сотрудничество и повысить международный авторитет ОТГ. Сегодня государствами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, наблюдателями - Венгрия и Туркменистан.

Таким образом, Средний коридор продолжает укреплять свои позиции как стратегический транспортный маршрут Евразии, в том числе благодаря инициативной позиции Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Активная поддержка модернизации инфраструктуры, цифровизации транзита, подготовки кадров и стимулирования международного сотрудничества создает условия для повышения эффективности маршрута, роста грузопотоков и развития торговли. Интеграция с другими транспортными коридорами и участие стран ОТГ в предложенных Президентом Токаевым инициативах способствуют созданию устойчивой системы магистралей, способной снизить транзитные расходы и укрепить экономическую и технологическую интеграцию региона.