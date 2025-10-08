Азербайджан и Оман учредили Фонд прямых инвестиций

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Инвестиционным управлением Омана подписано акционерное соглашение о создании Азербайджано-Оманского фонда прямых инвестиций стоимостью 200 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

Министр отметил, что соглашение было достигнуто в ходе делового визита в Султанат Оман.

"Деятельность Фонда будет способствовать экономическому развитию наших стран за счет укрепления двустороннего инвестиционного сотрудничества, реализации стратегических инвестиционных проектов в различных областях, таких как пищевая промышленность, здравоохранение, возобновляемая энергетика, потребительские товары и логистика в Азербайджане, Омане, странах Центральной Азии и других странах", говорится в публикации.