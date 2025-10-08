В Агдере и Ходжалы будут отремонтированы сотни частных домов

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по восстановлению и реконструкции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этих мероприятий в Агдере и Ходжалы планируется отремонтировать 490 частных домов.

В частности, будет выполнено проектирование ремонта 184 частных домов в селах Чылдыран, Вянгли, Ашагы Оратаг и Хейвали Агдеринского района, а также 306 частных домов в селах Мехдибейли, Пирляр, Дашбулаг, Бадара, Ханабад и Сеидбейли Ходжалинского района.

Согласно информации, Служба по восстановлению, строительству и управлению в городах Ханкенди,Агдеринском и Ходжалинском районах уже завершила соответствующие работы.

Выполнение указанных работ было поручено ООО Promor и Monotech AZ. За проектирование ремонта частных жилых домов по заключенному договору им было выплачено в общей сложности 448,9 тысячи манатов.