Кому не рекомендуется делать прививку от гриппа?

Если вы уже чувствуете симптомы гриппа - например, насморк, боль в горле, повышенную температуру или ломоту в мышцах, - делать прививку в этот момент не рекомендуется. Вакцина предназначена для профилактики болезни, а не для ее лечения. Если заражение уже произошло, прививка не поможет выздороветь, и организм может не выработать необходимый иммунный ответ.

Как сообщает Day.Az, об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram рассказал эксперт министерства, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, прививка от гриппа в целом рекомендуется всем здоровым людям старше шести месяцев:

"Особенно она полезна пожилым, людям с хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, почечные и лёгочные болезни), беременным женщинам, медицинским работникам, а также тем, кто часто контактирует с детьми и людьми с ослабленным иммунитетом. В отдельных случаях могут быть временные или постоянные противопоказания. Если человек болен средней или тяжёлой формой заболевания - например, у него высокая температура или острая респираторная инфекция, - вакцинацию нужно отложить до полного выздоровления. Также прививку не делают тем, у кого была тяжёлая аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую дозу. При аллергии на яйца нужно учитывать состав вакцины: многие современные препараты производятся без их использования, поэтому важно проконсультироваться с врачом. Детям младше шести месяцев прививка от гриппа не делается, а людям с ослабленным иммунитетом некоторые живые вакцины могут не подойти".

Эксперт отметил, что оптимальное время для вакцинации - осень, до начала активного сезона гриппа: "Иммунитет формируется примерно через две недели после прививки. Поэтому важно сделать её заранее, до возможного заражения".