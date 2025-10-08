В Красноярском крае выпал черный снег

В Назарово Красноярского края вновь зафиксировано выпадение черного снега. Кадры с осадками показал Telegram-канал "ЧП 124", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил эколог Павел Гудовский, осадки потемнели из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС. Местные жители также связывают потемнение снега именно с выбросами сажи с тепловой электростанции.

Активные жители города уже направили обращения во все возможные инстанции и теперь ожидают проведения проверок.