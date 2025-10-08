https://news.day.az/world/1786658.html В Красноярском крае выпал черный снег - ВИДЕО В Назарово Красноярского края вновь зафиксировано выпадение черного снега. Кадры с осадками показал Telegram-канал "ЧП 124", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как отметил эколог Павел Гудовский, осадки потемнели из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС.
В Красноярском крае выпал черный снег - ВИДЕО
В Назарово Красноярского края вновь зафиксировано выпадение черного снега. Кадры с осадками показал Telegram-канал "ЧП 124", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отметил эколог Павел Гудовский, осадки потемнели из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС. Местные жители также связывают потемнение снега именно с выбросами сажи с тепловой электростанции.
Активные жители города уже направили обращения во все возможные инстанции и теперь ожидают проведения проверок.
