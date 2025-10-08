В Баку пройдут матчи Лиги наций среди футболистов-ампутантов

Матчи группы C Лиги наций 2025 года по футболу среди ампутантов пройдут в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игры состоятся 17-19 октября.

Церемония открытия пройдет 17 октября на арене ASCO и начнется в 11:30 по бакинскому времени.

Следует отметить, что проведение этого турнира в Азербайджане важно с точки зрения повышения осведомленности о минной проблеме в нашей стране и объединения пострадавших от мин на международных спортивных площадках.