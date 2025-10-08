https://news.day.az/sport/1786628.html В Баку пройдут матчи Лиги наций среди футболистов-ампутантов Матчи группы C Лиги наций 2025 года по футболу среди ампутантов пройдут в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игры состоятся 17-19 октября. Церемония открытия пройдет 17 октября на арене ASCO и начнется в 11:30 по бакинскому времени.
В Баку пройдут матчи Лиги наций среди футболистов-ампутантов
Матчи группы C Лиги наций 2025 года по футболу среди ампутантов пройдут в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игры состоятся 17-19 октября.
Церемония открытия пройдет 17 октября на арене ASCO и начнется в 11:30 по бакинскому времени.
Следует отметить, что проведение этого турнира в Азербайджане важно с точки зрения повышения осведомленности о минной проблеме в нашей стране и объединения пострадавших от мин на международных спортивных площадках.
