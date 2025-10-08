Хорошая новость для жителей этого поселка

Некоторое время назад на территории Бинагадинского района столицы на проезжей части дороги проводились земляные работы в связи с прокладкой канализационной системы. В результате дорога оказалась в плачевном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, состояние дороги, соединяющей поселки Расулзаде и Бинагади, ежедневно приводит к образованию пробок, потере времени водителей и пассажиров, а также загрязнению окружающей среды.

Возникает вопрос - будет ли дорога полностью заасфальтирована после завершения ремонтных работ или так и останется в нынешнем виде?

Milli.Az направил запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В агентстве сообщили, что после завершения всех работ на данном участке планируется проведение полного асфальтирования дороги.