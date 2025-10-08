SOCAR заинтересована в приобретении НПЗ в Болгарии

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR проявляла интерес к нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) российской компании "ЛУКОЙЛ" в Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend информированный источник.

Отметим, что, по данным болгарских источников, SOCAR совместно с турецким холдингом Cengiz создали консорциум для приобретения НПЗ "ЛУКОЙЛ" в Бургасе.

Среди других претендентов на покупку актива - международный трейдер Vitol, венгерская MOL Group, национальная нефтяная компания Казахстана "КазМунайГаз", а также пенсионный фонд Турции OYAK.

SOCAR и "ЛУКОЙЛ" данную информацию никак не комментировали.

"SOCAR проводит в Болгарии долгосрочную стратегию по взаимовыгодному сотрудничеству с соответствующими государственными органами и компаниями Болгарии по самым различным направлениям - поставка газа, газо-дистрибьюция, расширение позиций на рынке нефтепродуктов. И, естественно, с этой точки зрения актив "ЛУКОЙЛ" в Болгарии тоже представляет для компании интерес. SOCAR изучала этот вопрос, вела соответствующие консультации и переговоры", - добавил собеседник агентства.