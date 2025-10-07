Тюркский мир превращается в один из глобальных центров силы

Тюркский мир - это наша общая семья, которая превращается в один из глобальных центров силы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в соцсети X написал заведующий отделом внешней политики Администрации Президента - помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Габала принимает 12-й Саммит Организации тюркских государств. 12-й Саммит посвящён теме мира и безопасности. Сегодня вопросы безопасности остаются ключевым приоритетом и предметом особого внимания для всех стран", - написал он.