Ожидается участие более 20 тысяч человек на WUF13 в Азербайджане

Ожидается участие более 20 тысяч человек на 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13), который пройдет с 18 по 22 мая 2026 года в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Азербайджану Анна Соаве на полях запуска Azerbaijan Urban Campaign (AUC2026) в Университете ADA.

"Мы рады присутствовать на запуске кампании Azerbaijan Urban Campaign. Эта инициатива дополняет наши усилия по привлечению участников со всего мира к участию в 13-й сессии WUF13. Мы ожидаем большое количество участников, ведь WUF13 является одним из крупнейших международных мероприятий, посвящённых вопросам урбанистики", - отметила Соаве.

По её словам, в этом году ключевая тема форума посвящена вопросам обеспечения жильём и доступности жилья для всех, что напрямую связано с сообществами, с которыми работает организация.

"Мы подготовили ряд мероприятий, в которых примут участие не только международные партнёры, но и местное сообщество в Азербайджане. В преддверии форума реализуются инициативы совместно с государственными структурами и партнерами", - подчеркнула она.

Представитель UN-Habitat добавила, что в число заинтересованных сторон входят представители правительства, национальные политики, органы местного самоуправления, парламентарии, молодёжь, женщины, гражданское общество, аналитические центры, благотворительные организации, исследовательские институты и академическое сообщество, а также люди с ограниченными возможностями.

"Мы рассчитываем, что все эти партнеры смогут внести вклад в развитие инициатив, связанных с городской жизнью - от улучшения условий проживания и общественных пространств до повышения мобильности и поддержки культурных проектов", - отметила она.