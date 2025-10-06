Сколько автомобилей загорелись в этом году?

За прошедший период текущего года на территории республики зафиксировано 196 случаев возгорания транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По результатам расследований установлено, что данные пожары в основном происходили из-за технических неисправностей, прямого воздействия человеческого фактора и дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что последний случай возгорания транспортного средства был зафиксирован 29 сентября в городе Сумгайыт. Пострадавших нет, однако автобус марки "Isuzu Citibus" маршрута №2 получил значительные повреждения.