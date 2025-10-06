https://news.day.az/society/1785909.html Сколько автомобилей загорелись в этом году? За прошедший период текущего года на территории республики зафиксировано 196 случаев возгорания транспортных средств. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
